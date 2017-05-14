Минтранс опроверг слухи о недопуске российских контролеров в аэропорты Египта

Глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что у России нет официальных данных о том, что Каир выступил против присутствия российских специалистов по авиабезопасности в аэропортах Египта, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее появились сообщения со ссылкой на источники, что Россия отложила на неопределенный срок возобновление авиасообщения с Египтом, поскольку диалог о присутствии в египетских аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности прервался, а российская сторона так и не получила от египетских коллег очередного приглашения на проведение инспекции соблюдения норм безопасности в местных аэропортах.

Соколов подтвердил, что Египет в мае не приглашал российских специалистов для проверки аэропортов, однако подчеркнул: «У меня нет официальной информации о том, что Каир выступает против присутствия наших специалистов».

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено 6 ноября 2015 года после того, как российский самолет, вылетевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синаем в результате теракта. Погибли 224 человека.