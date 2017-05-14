Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
14 мая 2017, воскресенье, 22:32
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
14 мая 2017, 19:10
Рекс Тиллерсон Россия США

Госсекретарь США назвал перезагрузку отношений с Россией невозможной

Рекс Тиллерсон
Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в эфире телеканала NBC, что перезагрузка российско-американских отношений невозможна.

Тиллерсон отметил, что термин «перезагрузка отношений» используется слишком часто, и заявил: «Перезагрузка невозможна, потому что невозможно стереть прошлое и начать все с чистого листа. Мы стартуем с того места, на котором находимся сейчас» (цитата по РБК).

При этом госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время отношения США и России находятся на «самом низком уровне» с момента окончания холодной войны.

«Это нездоровая ситуация как для всего мира, так и для нас. Не в интересах американского народа и наших национальных интересов, чтобы отношения с Россией оставались на таком уровне. Получится ли их улучшить или все останется по-прежнему, покажет будущее», – заявил Тиллерсон.

В качестве примера острых моментов в двусторонних отношениях Тиллерсон назвал предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США: «Очевидно, что один из них — вмешательство Москвы в президентские выборы. Оно подтверждается документами и абсолютно прозрачно».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Рекс Тиллерсон
Госсекретарь США назвал перезагрузку отношений с Россией невозможной
Вирус WannaCrypt на компьютере сотрудника правоохранительной системы РФ
Вирус-вымогатель WannaCrypt охватил 150 стран мира
Министерство обороны РФ
Минобороны РФ уточнило место падения ракеты КНДР
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал президенту Чехии о росте доходов россиян
Эммануэль Макрон
Макрон вступил в должность президента Франции
Архив новостей

Самое читаемое

Флаги России и США
СМИ рассказали про ответ на арест российской госсобственности в США
Дональд Трамп и Сергей Лавров
В Белом доме обвинили личного фотографа Сергея Лаврова в обмане
ЖКХ
Правительство изменило систему ценообразования в сфере ЖКХ‍
Элла Памфилова
Доход главы ЦИК РФ за год составил больше 30 млн рублей
SIMP0136
Коричневый карлик оказался гигантской планетой
20:48 ЧМ-2017 по хоккею обогнал российский турнир по посещаемости
19:43 В московском дворе поймали трехметрового питона
19:10 Госсекретарь США назвал перезагрузку отношений с Россией невозможной
18:31 Вложения Абрамовича в «Челси» составили 14 млрд фунтов
18:00 Порошенко объяснил «российскую» футболку на своем сыне

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Зинаида Шарко
Зинаида Шарко
14 мая 1929 года родилась Зинаида Шарко, актриса театра и кино.
17:38 Саратовская область возглавила рейтинг комфортной городской среды
17:04 Порошенко рассказал о теме последнего разговора с Путиным
16:33 Миллер допустил поставки газа в Китай с Дальнего Востока
16:05 Путин рассказал президенту Чехии о росте доходов россиян
15:27 Лавров прокомментировал обвинения Белого дома в адрес фотографа
15:00 На Украине вступил в силу механизм изъятия российских книг
14:30 Минфин РФ подготовил поправки в госбюджет-2017
14:01 Вирус-вымогатель WannaCrypt охватил 150 стран мира
13:31 Выбежавшему на сцену в финале «Евровидения» грозит 5 лет тюрьмы
13:03 Минобороны РФ уточнило место падения ракеты КНДР
12:35 Макрон вступил в должность президента Франции
12:00 СМИ уличили Трампа в записи разговоров с деловыми партнерами
11:37 В Екатеринбурге запретили «Монстрацию»
11:20 ПВО России переведены в боевую готовность после пуска ракеты КНДР
11:00 Василий Уткин объявил о прекращении карьеры футбольного комментатора
10:37 В ЛНР объявили о перехвате переговоров в связи с подрывом машины ОБСЕ
10:12 Минтранс опроверг слухи о недопуске российских контролеров в аэропорты Египта
09:51 СМИ сообщили об очередном сближении истребителя ВКС РФ с самолетом ВМС США
09:30 Белый дом рассказал о падении ракеты КНДР вблизи России
09:09 Путин призвал мир отказаться от воинственной риторики
08:52 Конкурс «Евровидение-2017» выиграл представитель Португалии
13.05 21:07 Первый канал убрал упоминания Путина из сериала «Фарго»
13.05 20:47 Остановивший WannaCrypt программист предупредил о его новых модификациях
13.05 20:31 В Москве может появиться станция метро «Дюссельдорфская»
13.05 20:11 Сборная России обеспечила себе место в плей-офф ЧМ по хоккею
13.05 19:59 Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР
13.05 19:43 В Красноярском крае юношу задержали за свастику на мемориале
13.05 19:19 Мэр Москвы внес законопроект о дополнительных гарантиях жителям пятиэтажек
13.05 18:51 В МВД уладили проблемы с получением водительских прав
13.05 18:29 Число погибших в аварии туристического автобуса в Турции возросло
13.05 16:43 МВД Чечни не нашло подтверждения сообщениям об издевательствах над геями
13.05 16:19 В Белоруссии хотят ввести обязательный декретный отпуск для отцов
13.05 15:55 В ряде регионов России из-за «трояна» отказала система выдачи водительских прав
13.05 15:35 Захарова рассказала про обещание США решить вопрос с ограничениями для дипломатов
13.05 14:58 Renault приостановил производство из-за вируса WannaCrypt
13.05 14:32 При аварии автобуса в Турции погибли 20 туристов
13.05 14:15 Microsoft обновила старые версии Windows для защиты от WannaCrypt
13.05 13:57 Глава британского МИДа предупредил о способности России повлиять на выборы
13.05 13:24 РЖД и российские банки подверглась атаке вируса WannaCrypt
13.05 13:06 Тимошенко рассказала о высоких шансах Януковича обжаловать приговор за госизмену
13.05 12:52 Россиянин выплатит США 6 млн долларов в рамках соглашения по «акту Магнитского»
13.05 12:33 Задержанных за чтение Конституции на Красной площади отпустили из полиции
13.05 12:07 Microsoft добавила в Windows защиту от вируса-вымогателя WannaCrypt
13.05 11:50 В Челябинске полицейский сбил двух детей на «зебре»
13.05 11:24 Минимальная розничная цена на водку выросла до 205 рублей
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.