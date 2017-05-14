Госсекретарь США назвал перезагрузку отношений с Россией невозможной

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в эфире телеканала NBC, что перезагрузка российско-американских отношений невозможна.

Тиллерсон отметил, что термин «перезагрузка отношений» используется слишком часто, и заявил: «Перезагрузка невозможна, потому что невозможно стереть прошлое и начать все с чистого листа. Мы стартуем с того места, на котором находимся сейчас» (цитата по РБК).

При этом госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время отношения США и России находятся на «самом низком уровне» с момента окончания холодной войны.

«Это нездоровая ситуация как для всего мира, так и для нас. Не в интересах американского народа и наших национальных интересов, чтобы отношения с Россией оставались на таком уровне. Получится ли их улучшить или все останется по-прежнему, покажет будущее», – заявил Тиллерсон.

В качестве примера острых моментов в двусторонних отношениях Тиллерсон назвал предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США: «Очевидно, что один из них — вмешательство Москвы в президентские выборы. Оно подтверждается документами и абсолютно прозрачно».