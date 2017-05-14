СМИ уличили Трампа в записи разговоров с деловыми партнерами

Президент США Дональд Трамп использовал в своем офисе в небоскребе Trump Tower устройства для записи телефонных разговоров, рассказали The Wall Street Journal бывшие сотрудники Трампа.

По словам собеседников издания, еще до вступления в должность главы государства Трамп записывал разговоры с деловыми партнерами, причем однажды использовал такую запись в суде.

Запись разговоров не противоречит законам штата Нью-Йорк, пока хотя бы один человек, участвующий в беседе, знает об этом, уточняет издание.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что Трамп хочет сменить руководителя своей пресс-службы и реорганизовать работу других сотрудников аппарата.