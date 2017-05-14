Порошенко объяснил «российскую» футболку на своем сыне

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что футболка с надписью Russia, в которой сфотографировался его младший сын, была элементом костюма на Хэллоуин, сообщает РИА Новости.

При этом Порошенко отметил: «Я расцениваю, что даже на Хэллоуин такое поведение неприемлемо, поэтому поводу у меня был разговор с моим 15-летным сыном. Я вас заверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни».