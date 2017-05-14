Василий Уткин объявил о прекращении карьеры футбольного комментатора

Спортивный журналист Василий Уткин заявил, что заканчивает карьеру футбольного комментатора, передает Eurosport.

В эфире телеканала, комментируя футбольный матч, Уткин заявил: ««Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора. Телекомментатора. <…> Я прощаюсь с вами на неопределенный срок».

Впоследствии Уткин пояснил: ««Профессией телекомментатора невозможно заниматься вне телевидения. Хотя я, безусловно, очень благодарен Eurosport за возможность поработать полтора года. Но, знаете, я комментировал три финала Лиги чемпионов, я комментировал финал чемпионата мира по футболу. Это не вопрос понтов. Но мне нужны вызовы другого уровня. Их, к сожалению, нет».

Я надеюсь, что ещё увидимся. Я бы этого хотел. И удачи парню, которого возьмут на моё место. Спасибо Евроспорту. Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin) Май 13 2017 в 12:20 PDT

Напомним, в феврале Уткина уволили с федерального канала «Матч ТВ», в марте журналист перешел на работу на Eurosport.