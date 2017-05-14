Вирус-вымогатель WannaCrypt охватил 150 стран мира

Руководитель полицейской службы Евросоюза Европол Роб Уэйнрайт заявил, что случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем WannaCrypt зафиксированы в 150 странах мира, сообщает BBC.

Уэйнрайт отметил, что пострадали минимум 200 тысяч организаций, частных лиц и компаний, включая крупнейшие корпорации. При этом уровень угрозы от вируса не снижается: «Мы никогда не видели ничего подобного», — заявил глава Европола.

Напомним, вирус атакует компьютеры под управлением Windows и требует за разблокировку машины 300 долларов в биткоинах. В Microsoft выпустили обновления, в том числе для Windows XP, которые должны обнаруживать вирус и обезвреживать его. Кроме того, вредоносную программу удалось деактивировать двум специалистам по компьютерной безопасности.