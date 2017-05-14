СМИ сообщили об очередном сближении истребителя ВКС РФ с самолетом ВМС США

Российский истребитель Су-27 пролетел вблизи от самолета-разведчика США над Черным морем, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как утверждает собеседник телеканала, Су-27 пролетел в 12 метрах от американского P-8 Poseidon в 160 километрах от Крыма.

Напомним, 9 мая СМИ сообщили, что российский самолет пролетел в шести метрах от американского разведчика, который выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в небо для перехвата воздушной цели над водами Черного моря, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает действия российских военных неоправданным риском.