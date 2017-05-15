Боевики ИГ уничтожили древние статуи на востоке Сирии

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) распространила видеозапись разрушения статуй в античном городе Дура-Европос на востоке Сирии, сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

Кадры из видео опубликовал в своем твиттере журналист Хасан Хасан. На них видно, как боевики разбивают статуи молотком.

Античный город Дура-Европос был основан на реке Ефрат в III веке до н. э. В 256 году город был захвачен и разграблен персами, после чего на многие столетия оказался заброшен. Вновь обнаружили город только в 1920 году.

В сирийском городе Пальмира боевики ИГ уничтожили храм Бела и триумфальную арку, частично разрушили тетрапилон и римский театр.

Летом 2015 года после захвата иракского Мосула боевики ИГ уничтожили многие экспонаты городского музея, включая знаменитую ассирийскую статую крылатого быка с головой человека созданную в VII веке до нашей эры, сожгли уникальные книги и рукописи.