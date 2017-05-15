Программист из Таиланда создал программу для блокировки WannaCry

Программист Чанвит Кеокаси, преподаватель факультета компьютерной инженерии Технологического университета Сураннари (Таиланд), создал программу, блокирующую вирус-вымогатель Wanna Cry, сообщает интернет-версия газеты Nation.

Программа размещена в интернете для бесплатного скачивания, к настоящему времени число просмотров превысило миллион, число скачиваний достигло десятков тысяч.

Ранее сообщалось, что создатели вируса WannaCry обновили программу-кибервымогатель. Обновленный вирус якобы способен обходить домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, который специалист компании Proofpoint Дэриен Хасс зарегистрировал, чтобы остановить распространение WannaCry.

Между тем, «Лаборатория Касперского» отмечает снижение активности вируса-вымогателя, сообщает РИА Новости. Как отмечает российская компания, специализирующаяся на информационной защите, в том числе от компьютерных вирусов, 15 мая, в понедельник, количество попыток атак вируса снизилось в шесть раз по сравнению с 12 мая, пятницей. «Это позволяет предположить, что контроль над процессом заражения почти установлен», – считают в «Лаборатории Касперского».