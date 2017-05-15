Актер Алексей Баталов госпитализирован в Москве

Народный артист СССР Алексей Баталов госпитализирован в одну из московских больниц, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя актера.

Собеседник агентства уточнил: «А. Баталов доставлен в одну из столичных больниц на процедуру. У него повысилось давление. Врачи ничего конкретного не говорят, про состояние говорить пока рано».

Между тем, супруга актера сообщила РИА Новости, что Алексей Баталов лежит в больнице с переломом ноги: «Алексей Владимирович находится в больнице уже почти два месяца».

88-летний Алексей Баталов – Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, Государственной премии России. Известен по ролям в фильмах «Дорогой мой человек», «Летят журавли», «Москва слезам не верит» и многих других.