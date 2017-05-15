Президент РЖД перенес экстренную операцию в Китае‍

Президента «Российских железных дорог» Олега Белозерова экстренно госпитализировали в Китае, где в эти дни проходит международный форум «Один пояс, один путь», сообщает «Интерфакс».

Белозерова доставили в одну из китайских клиник, где у него диагностировали аппендицит. Президент РЖД перенес экстренную операцию.

По словам представителя РЖД, операция прошла успешно. Другие подробности не приводятся.