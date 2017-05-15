17 мая пройдет презентация новой книги поэта Вениамина Голубицкого «Поиск адресата»

17 мая в 20:00 в галерее Fine Art Club "Red October" состоится презентация новой книги стихов Вениамина Голубицкого "Поиск адресата".

Вениамина Максовича многие знаю как поэта и фотохудожника, однако его талант поистине многогранен.

В среду поэт, фотограф, меценат, ученый и политик Вениамин Голубицкий представит публике свой новый поэтический сборник. "Поиск адресата" - большая и серьезная книга, в которой говорится о том, что волнует каждого: о жизни и смерти, любви и природе, путешествиях и поисках своего "я".

Голубицкий - член Союза российских писателей, поклонникам настоящей лирической поэзии известны сборники его стихов "Минование" (1999), "Огни субботы" (2003), "Вне резкости" (2005). "Светотень. Рыжий ангел" (2012).

Сам Вениамин Голубицкий утверждает, что творческий потенциал он в себе не открывал. "Скорее я в себе открывал склонность к занятиям бизнесом и политикой, а стихи я считаю своим основным делом жизни. А все остальное — сопутствующие обстоятельства, которые не противоречат основному делу, слава Богу".

Известный критик и писатель Леонид Костюков так говорит про "Поиск адресата" в своей рецензии: «В этой книге поначалу настораживает все: и объем, и нераскрученность автора (по крайней мере, мне он до сих пор не был известен), и довольно банальное название. Но по мере чтение все постепенно становится на свои места».

«Сперва убеждает качество стихов – при полной естественности интонации автора, звучащей в бытовом регистре, без форсирования голоса. Вениамин Голубицкий ни в одном месте действительно большой книги не начинает нам с вами доказывать, что умеет писать стихи, не решает формальных задач. Это происходит органично и само собой. Потом возникает многообразие: ритмов, жанров, тем, углов зрения – без чего невозможно было бы удержать читательское внимание на таком объеме», – продолжает Костюков.

И другие критики в разное время отмечали, что Вениамин Голубицкий — поэт разноплановый. Среди его произведений каждый найдет для себя что-то свое - от вещей, близких к классическим образцам поэзии «серебряного века», до авангардистских строк с «рваным» размером и неочевидной поначалу рифмой.

Сегодня стихи Вениамина Голубицкого не только изданы и перепечатаны многими серьезными изданиями ( "Литературная газета", "Комсомольская правда", журналы "Юность" и "Урал"), они также положены на музыку и перепеты популярными российскими исполнителями.

«Пристальный и неравнодушный перед нами человек. Пишет стихи в простоте, как дышит, как и положено. Хочу, чтобы таким стихам нашелся читатель» - говорит про стихи Голубицкого его коллега Вероника Долина.

Послушать новые стихи Вениамина Голубицкого, а также лично пообщаться с ним можно 17 мая в 20:00 в галерее Fine Art Club "Red October" (Берсеневский проезд 2, к.1. стрелка острова Балчуг).

Вениамин Голубицкий родился 28 апреля 1957 года в Перми. По образованию юрист, кандидат юридических наук, доцент. Заведовал отделом права Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. В 90-х годах XX века ушёл из науки в общественно-политическую деятельность, более 10 лет отдал политике и работе в органах государственной власти Свердловской области. С 2005 года в бизнесе, возглавляет одну из наиболее успешных строительных компаний страны — "Кортрос" (ранее — "Ренова-стройгруп", входит в группу компаний "Ренова"). На счету компании — крупные девелоперские проекты в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Перми и ряде других городов России.