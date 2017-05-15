Владимир Путин оценил последствия всемирной кибератаки для России

Президент России Владимир Путин прокомментировал массированную кибератаку, которая, по оценке Европола, охватила 150 стран мира, сообщает РИА Новости.

Путин отметил: «Для нас существенного никакого ущерба не было, для наших учреждений ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других».

При этом российский лидер отметил: «Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего, это вызывает озабоченность».

Ранее сообщалось, что создатели вируса WannaCry обновили программу-кибервымогатель. Обновленный вирус якобы способен обходить домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, который специалист компании Proofpoint Дэриен Хасс зарегистрировал, чтобы остановить распространение WannaCry.

При этом президент корпорации Microsoft Брэд Смит выразил мнение, что правительство США несет частичную ответственность за произошедшую на прошлой неделе массовую кибератаку.