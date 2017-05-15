Казначейство РФ оценило дефицит бюджета в 516 млрд рублей

Дефицит федерального бюджета России с января по апрель 2017 года составил 516 млрд рублей. Об этом 15 мая сообщило Казначейство РФ.

Доходы бюджета за этот период достигли 4,762 трлн рублей, расходы — 5,278 трлн. Поступления от налога на добычу полезных ископаемых составили 1,335 триллиона рублей, от НДС — 1,148 трлн рублей, от внешнеэкономической деятельности (таможенные пошлины) — 821,502 млрд.

Самой значительной статьей расходов за первые четыре месяца текущего года стала социальная политика, на которую было израсходовано 1,945 трлн рублей. На втором месте — национальная оборона (1,008 трлн рублей), на третьем — национальная безопасность и правоохранительная деятельность (523,692 млрд рублей).

В свою очередь, в Минэкономразвития РФ сообщили, что годовая инфляция в стране к 15 мая снизилась до 4% и достигла таргета. По расчетам ведомства, при условии сохранения нынешнего курса рубля, к концу года инфляция составит 2,9%.

В Центробанке считают, что годовая инфляция 10 мая составила 4–4,1%. По итогам мая она должна составить от 4 до 4,2% Ранее регулятор отмечал, что инфляция «приблизилась» к цели в 4%. При этом в ЦБ отказались понизить прогноз по инфляции в 2017 году.