СМИ узнали о дезертирстве из ФСБ родственника Захарченко

Родственник осужденного за взяточничество бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве из ФСБ. Об этом в понедельник пишет «Новая газета» со ссылкой на источники в российских спецслужбах.

По информации издания, шурин Захарченко, полковник Дмитрий Сенин, работал высокопоставленным сотрудником организационно-инспекторского управления ФСБ. «В конце апреля, уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся»,— рассказал источник газеты.

Собеседника издания считает, что Дмитрий Сенин, предположительно, покинул Россию по поддельным документам.

По данным «Новой газеты», управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ провело проверку, по результатам которой был установлен факт дезертирства и возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 338 УК РФ.

Дмитрию Сенину грозит наказание до семи лет тюремного заключения. Как отметил источник, мотивы поступка Сенина «в полном объеме еще не установлены, но нет сомнений», что побег связан с расследованием дела Дмитрия Захарченко.