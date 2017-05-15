Роспатент зарегистрировал заявку на бренд вина Dimon

Итальянский производитель вина подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Dimon. Официальный документ появился в электронной базе ведомства.

Заявителем указана Марии Ирис — совладелица итальянской винодельни ColleMassari. Заявка подана от частного лица, но в поле адреса для переписки указан замок ColleMassari у горы Амиата в центральной Италии.

Согласно данным на сайте Роспатента, заявка была подана 10 мая и сейчас проходит формальную экспертизу. Под брендом Dimon компания планирует продавать в России алкогольные напитки, упаковочные материалы, а также использовать это название для рекламы.

В свою очередь, представитель ColleMassari в интервью RNS назвал поданную заявку «глупой игрой». Он также заметил, что Мария Ирис — это двойное имя совладельца винодельни, без фамилии. Полностью ее зовут Мария Ирис Типа Бертарелли.

5 мая СМИ сообщили о том, что итальянская винодельческая компания Colle Massari опровергла подачу заявки на регистрацию бренда вина Dimon для его последующей продажи в России. Позже коммерческий директор Colle Massari Маартен Лееревельд (Maarten Leereveld) в интервью RNS опроверг эту информацию.