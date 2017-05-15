Путин рассказал про «бумажную» прибыль госкомпаний

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос дивидендов государственных компаний еще обсуждается, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил: «Обсуждается пока, проект есть, но проект является решением, когда он принят». Владимир Путин сообщил, что обсуждал данную тему с премьер-министром России Дмитрием Медведевым незадолго до своего отъезда в Пекин, где сейчас находится с двухдневным визитом.

При этом российский лидер подчеркнул, что при расчете дивидендов следует учитывать реальную прибыль госкомпаний: «Мы (Россия) переходим на международную систему учета, МСФО, а есть наша отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как "Газпром", большая прибыль, но она бумажная, она на бумаге, реального денежного потока нет».

«Поэтому когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании, и исходя именно из этого будет принято окончательное решение», — заявил Владимир Путин.