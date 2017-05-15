Прокуратура расследует массовую гибель дельфинов возле Новороссийска

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура выдвинула четыре версии гибели около 70 дельфинов, которых с 1 апреля по 3 мая находили на пляже вблизи Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По первой версии млекопитающие погибли из-за загрязнения акватории Черного моря, по второй — из-за пагубного влияния гидролокаторов или других акустических систем, по третьей — причина в паразитах в организмах дельфинов и четвертая — распространение вирусной инфекции.

Версию отравления дельфинов нефтепродуктами в прокуратуре исключили, так как их следов на телах погибших животных не нашли. Как установила экспертиза, один из дельфинов умер от отека легких.

В настоящее время для установления причин массовой гибели дельфинов взяли пробы морской воды и назначили патологоанатомические исследования мертвых животных.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщают, что на сегодняшний день известно о 90 фактах гибели млекопитающих и это число постоянно увеличивается. По каждому случаю в природоохранной прокуратуре проводят проверку.

В свою очередь, жители Новороссийска в социальных сетях публикуют фотографии найденных на пляже Барбарино мертвых дельфинов, тела которых покрыты слоем нефти.

Ранее интернет-портал «Кубань 24» сообщал, что в мае жители Новороссийска нашли дельфинов, предположительно, с простреленными головами. В природоохранной прокуратуре эту информацию опровергли.