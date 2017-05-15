Директор «Евровидения» похвалил Украину за организацию конкурса

Исполнительный директор песенного конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд заявил, что конкурс в Киеве прошел на очень высоком уровне, говорится на сайте украинского президента Петра Порошенко.

Санд заявил: «Каждый год у нас есть какие-то определенные замечания или жалобы, будь то транспорт или логистика, безопасность или иные аспекты. Но «Евровидение» в Киеве прошло безупречно. Мы не имели никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне».

Напомним, во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса в финале «Евровидения-2017» на сцену выскочил эпатажный журналист Виталий Седюк и снял с себя штаны.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, за эту выходку Седюку грозит до пяти лет тюрьмы.