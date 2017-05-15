Росстандарт начал проверку товаров на соответствие ГОСТам‍

Росстандарт с 15 мая запустил государственный проект по подтверждению соответствия производимой в России продукции требованиям ГОСТов. Участие в проекте для производителей будет добровольным, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Компании, которые пройдут испытания, получат право маркировать свои товары знаком национальной системы стандартизации (НСС) и будут внесены в специальный реестр на сайте Росстандарта.

Одновременно начнутся проверки товаров, уже помеченных знаком ГОСТ. Ревизия продукции будет проводиться на всех стадиях – от производства до продажи. В случае выявления недостоверного маркирования ГОСТом производитель будет привлечен к ответственности, согласно законодательству о защите интеллектуальной собственности, которым предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в случае неоднократных нарушений. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о потребительских свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Проект «Национальная система сертификации» был одобрен к запуску в «пилотном» режиме в конце прошлого года Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которую возглавляет глава Минпромторга России Денис Мантуров.

В рамках тестовой фазы в 2017 году будут отработаны механизмы его реализации с привлечением испытательных лабораторий и органов по сертификации государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний. Семь пилотных регионов, в которых апробируется проект - Нижегородская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская, Свердловская области и Республика Крым. В следующем году национальная система сертификации начнет действовать по всей стране.

«Наша основная цель – обеспечить уверенность участников рынка в подтвержденном качестве продукции с указанием ГОСТа. Среди ключевых принципов системы - добровольность участия в сертификации, прозрачность процедур и подтверждение достоверности проведенных испытаний на заявленное качество», - прокомментировал начинание глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«В плановой экономике проблема соблюдения требований ГОСТов при производстве продукции решалась за счет обязательности их применения. Мы к этому возвращаться не собираемся, поскольку живем в другое время и в условиях иной экономики. Проект НСС представляет собой рыночный механизм, который не допустит ущемления прав и интересов бизнес-сообщества. Он позволит защитить права потребителя, доверяющего качеству продукции с указанием «ГОСТ». При этом каких-либо ограничений на рынке для товаров без маркировки не будет. Выбор – за покупателем», - пояснил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.