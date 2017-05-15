Суд признал законным прекращение иска против передачи Исаакия РПЦ

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу на судей Смольнинского районного суда, которые отклонили иски о признании передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) незаконной. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лебедева, ее слова приводит РИА Новости.

«Решение районного суда оставлено без изменений, частная жалоба без удовлетворения», — заявила она. Известно, что подавали ее четверо жителей Петербурга.