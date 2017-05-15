Источник сообщил о грядущей отставке ректора МГУ Садовничего

Ректор МГУ Виктор Садовничий в скором времени может быть отправлен в отставку. Об этом сообщается в Telegramm-канале «Караульный», близком к генеральному директору агентства ТАСС Сергею Михайлову.

В понедельник также стало известно, что начальник ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов в скором времени покинет эту должность, Поданным «Коммерсантъ», Пегов, возглавлявший структуру с 2014 года, переходит на работу в РЖД, где будет курировать и развивать блок пассажирских перевозок. При этом подчеркивается: «Дмитрий Пегов уходит на повышение, никаких конфликтов интересов тут нет».

Ранее «Русская служба BBC» сообщила, что строительством научной долины МГУ будут управлять по принципу госкорпораций, а работать долина будет так же, как центр «Сколково».