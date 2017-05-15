Глава МИД Украины рассказал об «интересных идеях» давления США на РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью телеканалу ТСН, что США готовы оказать давление на Россию в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

Климкин утверждает: «Один из главных политических сигналов — это реальное желание привлекаться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, я про эти интересные идеи смогу сказать только позже, когда согласуем среди всех друзей».

Как заявляет украинский министр, «экономические рычаги давления и санкции» он обсудил с президентом США Дональдом Трампом в ходе недавней встречи в Вашингтоне. Общение прошло в атмосфере, «насыщенной положительными эмоциями», а Дональд Трамп назвал украинцев «классными», утверждает Климкин.