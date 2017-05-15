Глава МИД Украины заявил о поддержке Евросоюзом продления санкций против РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что главы МИД стран Европейского союза поддержали продление санкций в отношении России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очень содержательная, потому что мы успели обсудить и вопросы безопасности с очень мощными месседжами по Украине, поддержке и продолжению давления на Россию. Все присутствовавшие на встрече чtтко поддержали необходимость продолжения последовательного давления и, конечно, продолжения санкций», — прокомментировал Климкин прошедшую встречу с министрами иностранных дел стран ЕС.

Ранее глава украинского МИД заявил в интервью телеканалу ТСН, что США готовы оказать давление на Россию в процессе мирного урегулирования на Донбассе.