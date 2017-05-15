В Совфеде предложили сажать на пять лет за нарушения на выборах

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал о подготовке законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность за нарушения на выборах, сообщает РИА Новости.

Клишас, один из авторов законопроекта, пояснил: речь идет о таких нарушениях как незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня.

Сенатор уточнил: «Законопроект подготовлен и скоро будет внесен».

В случае принятия законопроекта будет введена уголовная ответственность за незаконную выдачу и незаконное получение избирательного бюллетеня или бюллетеня референдума, если эти деяния совершены более двух раз в ходе одного и того же голосования.