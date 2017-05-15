15 мая 2017, 09:00
В Совфеде предложили сажать на пять лет за нарушения на выборах
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал о подготовке законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность за нарушения на выборах, сообщает РИА Новости.
Клишас, один из авторов законопроекта, пояснил: речь идет о таких нарушениях как незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня.
Сенатор уточнил: «Законопроект подготовлен и скоро будет внесен».
В случае принятия законопроекта будет введена уголовная ответственность за незаконную выдачу и незаконное получение избирательного бюллетеня или бюллетеня референдума, если эти деяния совершены более двух раз в ходе одного и того же голосования.
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