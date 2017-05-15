Испытанная КНДР ракета может быть оснащена ядерной боеголовкой

Новая баллистическая ракета средней дальности, успешно испытанная в КНДР, может оснащаться большой ядерной боеголовкой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Американо-корейского института при Университете Джона Хопкинса.

Запуск ракеты «Хвансон-12» в сторону Японии был произведен с полигона на северо-западе страны. По информации источника, ракета была запущена под большим углом, чтобы не подвергать опасности соседние страны. Она пролетела около 700 километров и через 23 минуты после старта упала в Японское море.

В Северной Корее запуск новой ракеты назвали «значительным шагом вперед» к разработке межконтинентальной баллистической ракеты. Лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание ученым готовиться к новым испытаниям.

В свою очередь, испытания осудили власти США, Японии и Южной Кореи, которые заявили, что своими действиями Пхеньян нарушил сразу несколько резолюций Совета Безопасности ООН. 16 мая Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с испытаниями северокорейской ракеты.

Ранее Министерство обороны России подтвердило, что российские средства предупреждения о ракетном нападении зафиксировали пуск баллистической ракеты КНДР. Также сообщалось, что российские системы ПВО на Дальнем Востоке были приведены в состояние повышенной готовности.