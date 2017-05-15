ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России объявил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у московских коммерческих банков «Информпрогресс» и «ИНТЕРКООПБАНК».

В сообщении регулятора отмечается: «Бизнес-модель КБ «Информпрогресс» (ООО) была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В связи с досозданием необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала».

«ИНТЕРКООПБАНК» (АО) на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами: «Высокая вовлеченность АКБ «ИНТЕРКООПБАНК» (АО) в подобную деятельность в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на ее пресечение, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе АКБ «ИНТЕРКООПБАНК» (АО) с рынка банковских услуг».

В банки назначена временная администрация.

И «Информпрогресс», и «ИНТЕРКООПБАНК» являются участниками системы страхования вкладов.