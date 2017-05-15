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15 мая 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Илья Мечников

Илья Мечников
Илья Мечников

15 мая 1845 года родился Илья Мечников, биолог, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

 

Личное дело

Илья Ильич Мечников (1845 – 1916) родился в имении Ивановка Харьковской губернии. Он был младшим из пяти детей. Вскоре после его рождения семья переехала в находившуюся недалеко Панасовку (ныне село Мечникова), где прошли его детские годы. После поступления во Вторую харьковскую мужскую гимназию Илья Мечников с братом Николаем жил в Харькове в частном пансионе, а затем на съемной квартире. В 1862 году окончил гимназию с золотой медалью. Уже в гимназии он знал, что посвятит себя биологии. В старших классах гимназии Илья Мечников брал уроки по гистологии у адъюнкта Харьковского университета Ивана Щелкова, а также посещал университетскую физиологическую лабораторию. После окончания гимназии он решил поступить в университет в немецком городе Вюцбург, где преподавал Рудольф Келликер, у которого Мечников мечтал учиться. Но оказавшись в Германии, он понял, что не сможет долго прожить за границей и вернулся в Харьков, где поступил на естественное отделение физико-математического факультета Харьковского университета и продолжил занятия в физиологической лаборатории. В студенческие годы Мечников выделил класс (в современной классификации – тип) брюхоресничных червей, которых он определил как переходную группу между круглыми червями и коловратками. Уже в 1864 году Мечников закончил курс естественного отделения, рассчитанный на четыре года обучения, после чего отправился на биологическую станцию на острове Гельголанд в Северном море, чтобы собирать материал для диссертации по зоологии беспозвоночных. Затем он работал в Гисене в лаборатории зоолога Рудольфа Лейкарта. В сентябре 1864 года он прочел два доклада на проходившем в Гиссене Конгрессе естествоиспытателей и врачей. На следующий год благодаря рекомендации Лейкарта и содействию Николая Пирогова Мечников получил стипендию от российского правительства для продолжения исследований. Он работает в Неаполе совместно с Александром Ковалевским, а также в лабораториях Геттингена и Мюнхена. В эти годы Мечников совершает ряд открытий в области зоологии беспозвоночных. После трех лет, проведенных за границей, Илья Мечников вернулся в Россию, где в марте 1867 года Санкт-Петербургский университет присудил ему магистерскую степень без экзамена за работы по зоологии. После этого он был избран доцентом кафедры зоологии и сравнительной анатомии Новороссийского университета в Одессе. Осенью того же года он выступил на Первом российском съезде естествоиспытателей.

В 1869 году Мечников занял должность доцента кафедры зоологии Петербургского университета. Затем он снова посетил Италию, где совместно с Ковалевским занимался исследованиями в области сравнительной эволюционной эмбриологии беспозвоночных. За эти работы Императорская академия наук присудила двум ученым премию имени Карла Бэра. В 1869 году по рекомендации Сеченова Илья Мечников предложил свою кандидатуру на должность профессора кафедры зоологии Медико-хирургической академии в Петербурге, но по итогам голосования не был избран. Вместе с подавшим в отставку в знак протеста Сеченовым он вновь отправляется в Новороссийский университет, где становится ординарным профессором кафедры зоологии и сравнительной анатомии.

В январе 1869 года Мечников женился на Людмиле Федорович, племяннице известного ботаника Андрея Бекетова. Невеста была больна туберкулезом и настолько слаба, что в церковь для венчания ее вносили на руках в кресле. После свадьбы Мечников с женой поехали в итальянский город Специя, затем они живут в других городах Италии, а также в Германии и Швейцарии. Мечников периодически возвращается в Россию для преподавания. Зарабатывая средства для лечения жены, Мечников делал много переводов для российских издательств и писал научно-популярные статьи, что отвлекало его от научных занятий, но тем не менее, он не оставляет исследований, в частности, в Специи он подготовил работу, где устанавливалась эволюционная связь между иглокожими и червями. В 1870 году Мечникову была присуждена ученая степень доктора зоологии за диссертацию «История развития Nebalida» [одно из семейств ракообразных]. В этом же году Императорская Санкт-Петербургская академия наук присудила Мечникову и Ковалевскому вторую премию имени Бэра.

Из-за ухудшавшегося здоровья жены в конце января 1873 года Мечников берет отпуск в Новороссийском университете и отправляется с женой на остров Мадейра. Но и там состояние Людмилы Мечниковой не улучшилось, и 20 апреля 1873 года она умерла. Из-за смерти жены и развивающейся болезни глаз, которая грозила ему инвалидностью, у Мечникова началась депрессия, он даже предпринял попытку самоубийства.

Из-за болезни он не мог некоторое время работать с микроскопом, поэтому Мечников занялся исследованиями в области антропологии. Он совершил два путешествия в астраханские и ставропольские степи, где изучал облик и жизнь калмыков и киргизов, опубликовав в итоге ряд статей. Затем он вновь вернулся к зоологии.

В конце 1874 года в Петербурге он знакомится с Ольгой Белокопытовой и вскоре женится на ней. В 1881 году Мечников предпринял вторую попытку самоубийства в связи с резким ухудшением здоровья. Он дважды ввел себе в кровь культуру возвратного тифа, желая показать близким, что «смерть его произвольна». При этом он хотел одновременно решить вопрос о заразности возвратного тифа через кровь. Ответ был положительным и Мечников заболел крайне тяжелой формой возвратного тифа, однако он выздоровел, и это сопровождалось величайшей жаждой жизни и жизнерадостным настроением. Более того, прошло и острое воспаление глаз, которое мучило его уже много лет.

Студенческие волнения в Новороссийском университете и обвинения Мечникова в подстрекательстве студентов вынудили его 22 мая 1882 года подать в отставку. Мечников планировал занять должность земского энтомолога в Полтавской губернии, но неожиданно умер его тесть Николай Белокопытов. Полученное наследство позволило Мечникову спокойно заниматься научной работой. Он стал опекуном семерых братьев и сестер своей жены, в двух полученных по наследству имениях проводил энтомологические исследования. Однако вскоре он оставляет энтомологию и приступает к работе, которая принесла ему наибольшую известность. В очередной поездке на биостанцию в Италию Мечников открывает явление фагоцитоза, а затем описывает иммунные функции фагоцитов и саму иммунную систему человека и животных.

В 1886  году Мечников принял участие в организации Одесской бактериологической станции, главной задачей которой была разработка методов профилактики сибирской язвы крупного рогатого скота и бешенства при помощи вакцин. В 1888 году он вместе с женой покидает Россию, чтобы начать работу в Институте Пастера в Париже. Там он продолжает работы по изучению иммунной системы, совершенствуя классификацию иммунных клеток. Также благодаря Мечникову возникает новое направление в иммунологии – иммунопатология, изучающая заболевания, в основе которых лежат расстройства иммунных механизмов. В 1908 году за работы по иммунитету Мечников получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

В декабре 1915 года врачи обнаружили у Мечникова тяжелый миокардит, осложненный легочным инфарктом. Он продолжал работать над статьями, сидя в кровати. 15 июня 1916 года Илья Мечников умер в Институте Пастера.

 

 
Илья Мечников

Чем знаменит

Первое наблюдения фагоцитоза Мечников сделал осенью 1882 года в итальянском городе Ринго, пригороде Мессины, проводя опыт с личинкой морской звезды. В ходе серии экспериментов он пришел к выводу, что этот процесс играет важную роль в защите организма при проникновении чужеродных тел. В августе 1883 г. на VII съезде естествоиспытателей и врачей, проходившем в Одессе, Мечников прочитал доклад «О целебных силах организма», где дал описание новой физиологической системы – иммунной. В дальнейших исследования Мечников установил роль иммунных клеток крови, обладавших фагоцитарной активностью, а также целых органов и тканей в этой системе.

О чем надо знать

В начале XX века Илья Мечников занялся проблемой старения и долголетия, став одним из основателей геронтологии. В книге «Этюды оптимизма» (1903) он предсказал наличие в организме «биологических часов», запрограммированность индивидуальной продолжительности жизни, которую вид не может превысить. Однако, как считал Мечников, старение и смерть у человека преждевременны, а поэтому «не физиологичны». Наш вид еще не достиг своей возрастной границы. Кроме социальных факторов, одной из причин быстрого старения и преждевременной смерти Мечников считал хроническое отравление организма ядами бактерий, обитающих в кишечнике. Для борьбы с этим он рекомендовал, в частности, использовать в пищу молочнокислые продукты.

Также Мечников в последние годы жизни начал работу над концепцией «ортобиоза» – системой самосовершенствования с целью достижения долгой, деятельной и бодрой старости, приводящей к развитию чувства насыщения жизнью и желанию смерти. Целью человека, по его мнению, должно быть прохождение «полного и счастливого цикла жизни, заканчивающегося спокойной естественной смертью».

 

Прямая речь

«Младший в семье – Илюша…был весь – огонь. Светленький, тоненький мальчик, с нежным цветом лица, светло-каштановыми шелковистыми волосами и серо-голубыми глазами, искрившимися живостью и добротой, он был впечатлителен, вспыльчив, нервен и подвижен, как ртуть. Его прозвали «monsieur  vif-argent» [господин Ртуть]. Все ему надо было знать, везде быть, все видеть…Он успокаивался только тогда, когда его внимание было поглощено каким-нибудь наблюдением – насекомым, бабочкой, которую надо поймать, или игрою старших в карты. Особенно же он притихал, когда кто-нибудь садился за рояль. Приютившись у инструмента, он мог часами слушать музыку. Как и остальные дети, он был чрезвычайно избалован». Мечникова О.Н. «Жизнь Ильи Ильича Мечникова»

«Нужно было обладать изумительным даром научного воображения и предвидения, чтобы из наблюдений над реакцией морской звезды на введенный в нее шип розы построить теорию, объясняющую самые интимные процессы невосприимчивости человека к заразным болезням». Микробиолог Л. А. Зильбер о работах Мечникова

 

13 фактов об Илье Мечникове

  • Старший брат Мечникова Лев Ильич стал известным ученым-географом и революционером-анархистом. С 1860 года жил за границей. Участвовал в войне за объединение Италии, о чем рассказал в очерке «Записки гарибальдийца».
  • Другой брат – Иван – был прототипом главного героя произведения Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».
  • В возрасте восьми лет Илья Мечников начал заниматься ботаникой и вскоре уже читал лекции по ботаники своим братьям и друзьям.
  • Уже в гимназии Мечников перестал заниматься предметами, которые считал для себя ненужными, но благодаря феноменальной памяти с успехом сдавал экзамены и по ним. К «нужным» предметам он относил естественную историю, ботанику и геологию.
  • Мечников был страстным поклонником оперного искусства. Работая в различных городах Европы, он всегда находил возможность побывать в опере.
  • В 15 лет Илья Мечников выполнил первую ученическую работу по физиологии инфузорий, а в 16 лет опубликовал первую рецензию на книгу «Курс геологии» профессора Харьковского университета И.Ф. Леваковского.
  • Сначала Илья Мечников планировал поступить на медицинский факультет, но мать отговорила его, сказав: «У тебя слишком мягкое сердце; ты не будешь в состоянии постоянно видеть страдания людей».
  • Со своей второй женой Мечников познакомился, когда поднялся к соседу, жившему этажом выше, чтобы пожаловаться на шум в его квартире. Увидев среднюю дочь соседа, он тут же влюбился в нее.
  • Отец Ольги Белокопытовой возражал против ранней свадьбы дочери, но Мечников пообещал, что лично будет заниматься образованием Ольги. Свадьба состоялась 14 февраля 1875 года, а в 1877 году Ольга Мечникова сдала экзамен за гимназический курс и получила звание домашней учительницы.
  • В 1879–1880 годах Мечников изучал хлебного жука кузьку (Anisoplia austriaca) и предложил новаторский в ту эпоху биологический метод борьбы с этим вредителем при помощи заражения жука патогенным грибком. Проведя экспериментальное заражение жука в лаборатории, ученый перенес культуру грибка на опытные поля и получил обнадеживающие результаты.
  • Под впечатлением от лекций Мечникова Федор Сологуб сочинил в 1913 году стихотворение:

Съевший в науках собаку

Нам говорит свысока,

Что философии всякой

Ценнее слепая кишка,

Что благоденствие наше

И ума плодотворный полет

Только одна простокваша

Нам несомненно дает:

Разве же можно поверить

В эту слепую кишку?

Разве же можно измерить

Кишкою всю нашу тоску?

  • Согласно архивам Нобелевского комитета, впервые Мечников был выдвинут на Нобелевскую премию еще в 1901 году – в первый год ее присуждения. Всего с 1901 по 1908 год его кандидатура предлагалась различными учеными 46 раз.
  • Ольга Николаевна Мечникова умерла 24 июля 1944  года, незадолго до освобождения Парижа, в клинике Пастеровского института в возрасте 86 лет. По ее завещанию в АН СССР был передан семейный архив Мечниковых.

 

Материалы об Илье Мечникове

Статья об Илье Мечникове в русской Википедии

Биографический очерк

Мечников «Этюды оптимизма»

Ольга Мечникова «Жизнь Ильи Мечникова»

Материалы на сайте Архива РАН

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