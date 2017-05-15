«Единая Россия» предложила создать федеральную систему наставничества

Партия «Единая Россия» и ее председатель Дмитрий Медведев поддержали общественных деятелей, обратившихся с инициативой создания федеральной системы наставничества на базе организации «Объединение наставников». Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на председателя организации Николая Калмыкова.

Предполагается, что бизнесмены и политики могут проводить специальные семинары для россиян, которые хотели бы «совершенствоваться в той или иной сфере, научиться развивать свои проекты, которые в дальнейшем они могут вынести на широкое обсуждение».

«Зачастую молодым людям просто не хватает каких-то навыков, которые есть у более опытных товарищей. Они могут дать совет или свести с нужными людьми. Возможность прямых социальных лифтов и призвана создать система», — цитирует телеканал Калмыкова.