Меркель заявила о поиске альтернативы турецкой авиабазе «Инджирлик»

Глава правительства Германии Ангела Меркель заявила о возможности вывода немецкого военного контингента с территории Турции. Об этом сообщает The Independent.

«Мы будем продолжать переговоры с Турцией, но параллельно нам предстоит изучить и другие варианты размещения наших военнослужащих. Мы будем искать альтернативу базе "Инджирлик", например, в Иордании», — приводит издание слова Меркель.

Ранее власти Турции не пустили делегацию германского правительства на военную базу «Инджирлик», где в рамках контингента НАТО размещены около 270 немецких военнослужащих. Вероятной причиной такого шага турецких властей СМИ назвали решение Берлина предоставить убежище военнослужащим, которых в Турции обвиняют в причастности к военному мятежу летом 2016 года.

Как напоминает The Independnet, летом 2016 года Турция также не пустила немецких парламентариев на базу, после того как бундестаг признал геноцид армян. Кроме того, в начале мая 2017 года немецкие власти заявили, что не позволят живущим в стране туркам голосовать на референдуме по возвращению смертной казни в Турции. Также официальный Берлин вызвал возмущение турецкой стороны, запретив ее политикам вести в Германии агитацию перед референдумом по расширению полномочий президента.