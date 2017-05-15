Сотрудника МИД РФ подозревают в убийстве жены и дочери

Сотрудник МИД РФ стал фигурантом дела об убийстве двух человек в Москве – женщины и ее малолетней дочери, сообщает РБК.

В ночь на 15 мая в квартире на Ленинском проспекте были обнаружены тела мужчины и женщины, а также малолетней девочки с огнестрельными ранениями .

По версии следствия, женщина с дочкой находилась в гостях у старого знакомого, который во время встречи выстрелил в них из охотничьего ружья. От полученных ранений они скончались на месте. По некоторым данным, мужчина застрелил свою жену и дочь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).