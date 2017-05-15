Минюст предложил отстранить от антикоррупционной экспертизы чиновников и НКО

Министерство юстиции РФ предложило поправки к закону об антикоррупционной экспертизе нормативных актов, призванные ограничить перечень тех, кого можно привлекать в качестве экспертов. 15 мая поправки были опубликованы на сайте федерального правительства для общественного обсуждения.

Ведомство предлагает запретить проводить независимую экспертизу гражданам с непогашенной судимостью, чиновникам и госслужащим, бывшим чиновникам, уволенным в связи с утратой доверия, органам местного самоуправления, международным и иностранным организациям, а также некоммерческим организациям, признанным в России «иностранными агентами».

В пояснительной записке к документу поясняется, что ограничения для чиновников связаны с тем, что для «подлинной независимости» экспертизы нужно гарантировать отсутствие госфинансирования в любой форме. Запрет для зарубежных организаций и «иностранных агентов» объясняется необходимостью защиты «основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства».