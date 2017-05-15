Россия и Саудовская Аравия решили продлить сокращение нефтедобычи

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение членов Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и не-членов ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, которое приводит «Интерфакс».

В заявлении отмечается: «Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка – доведение объемов мировых запасов нефти до средних за пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка – необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев, до 31 марта 2018 года».

Новак и Фалих договорились до 24 мая провести консультации со странами-участниками договоренностей и прочими производителями: «Министры также выразили оптимизм, что более широкий круг стран оценит позитивный эффект от стабилизации нефтяных рынков и присоединится к усилиям».

Напомним, к соглашению о сокращении нефтедобычи присоединились все входящие в ОПЕК страны и 11 стран, не входящих в картель: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан, Малайзия.