СМИ анонсировали смену начальника московского метро

Начальник ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов в скором времени покинет эту должность, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ГУП.

По словам собеседника издания, Пегов, возглавлявший структуру с 2014 года, переходит на работу в РЖД, где будет курировать и развивать блок пассажирских перевозок. При этом подчеркивается: «Дмитрий Пегов уходит на повышение, никаких конфликтов интересов тут нет».

Напомним, до назначения в столичную подземку Пегов работал именно в РЖД – руководил дирекцией скоростного сообщения компании. Когда после аварии 15 июля 2014 года столичные власти отправили в отставку с поста главы метрополитена Ивана Беседина, его место занял Пегов.

Будущим преемником Пегова в должности начальника московского метрополитена источник называет его первого заместителя Виктора Козловского.