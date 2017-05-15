Глава московского метро ушел в отставку

Виктор Козловский станет новым начальником Московского метрополитена, сообщили в пресс-службе столичной подземки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Дмитрий Пегов перешел в РЖД руководить пассажирским блоком.

Ранее о том, что Дмитрий Пегов в скором времени покинет должность начальника ГУП «Московский метрополитен» сообщил «Коммерсантъ». Издание отмечало, что Пегов, возглавлявший структуру с 2014 года, переходит на работу в РЖД, где будет курировать и развивать блок пассажирских перевозок. При этом подчеркивалось,что Пегов «уходит на повышение, никаких конфликтов интересов тут нет».

Дмитрий Пегов пришел на должность Московского метрополитена в 2014 году, сменив Ивана Беседина.