Контрсанкции не создали проблем для 75% опрошенных россиян

Большинство опрошенных россиян считают, что введенные властями страны ограничения на ввоз иностранных продуктов скорее вредны Западу, чем им самим. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Социологи при этом отмечают, что импортные товары никогда не являлись для граждан основной статьей расходов.

Три четверти россиян — 75% — считают, что западные санкции по отношению к России не создали затруднений для их семей. Из них 43% не видит серьезных последствий от санкций, а 32% — вообще никаких проблем. В августе 2015 года не видело серьезных проблем в санкциях 53%, никаких проблем — 14%.

В то же время падает число россиян, связывающих личные трудности с санкциями. С 5 до 3% снизилось количество респондентов, связавших санкции с серьезными проблемами, с 22 до 16% — с довольно серьезными.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года.