15 мая 2017, 17:01
Эдуар Филипп стал новым премьер-министром Франции
Эдуар Филипп назначен новым премьер-министром Франции. Об этом сообщает France 24.
Ранее функции главы кабмина Франции исполнял Бернар Казнев, правительство которого ушло в отставку, но продолжает работу до формирования нового кабинета министров.
🔴 #BREAKING - President @EmmanuelMacron names Édouard Philippe Prime Minister of #France https://t.co/FGOS39lBgt pic.twitter.com/RoubiQpJqR— FRANCE 24 English (@France24_en) 15 мая 2017 г.
До своего назначения 46-летний Филипп занимал должность мэра города Гавр.
14 мая Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. После этого он произвел назначения в аппарате Елисейского дворца. В частности, были назначены новый генеральный секретарь, директор кабинета президента, советник по дипломатическим вопросам и специальный советник.
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