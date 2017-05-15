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15 мая 2017, 17:37
астрономия

Астрономы опубликовали новый портрет Крабовидной туманности

Новый снимок Крабовидной туманности (NGC 1952) в созвездии Тельца, созданный на основе изображений в разных диапазонах, полученных пятью разными телескопами
Новый снимок Крабовидной туманности (NGC 1952) в созвездии Тельца, созданный на основе изображений в разных диапазонах, полученных пятью разными телескопами
NASA, ESA, NRAO/AUI/NSF and G. Dubner (University of Buenos Aires)

На сайте космического телескопа «Хаббл» опубликован новый снимок Крабовидной туманности, составленный из данных, полученных пятью различными телескопами. В инфракрасном диапазоне туманность сняли сам «Хаббл» и космический телескоп «Спитцер», в рентгеновском – космический телескоп «Чандра», в ультрафиолетовом – космический телескоп XMM-Newton, в радиоволнах – интерферометр Очень Большая Антенная решетка (Karl G. Jansky Very Large Array).

Крабовидная туманность находится в созвездии Тельца. Она возникла в результате взрыва сверхновой 4 июля 1054 года, засвидетельствованного в китайских и арабских хрониках. Видимая звездная величина туманности сейчас составляет 8,4, то есть невооруженным глазом она не видна. Впервые ее наблюдал в телескоп в 1731 году британский астроном Джон Бевис. В 1928 году астроном Эдвин Хаббл, в честь которого позднее был назван космический телескоп, предположил, что Крабовидная туманность и звезда, вспыхнувшая на небе в 1054 году, представляют собой один и тот же объект. Окончательно доказал их идентичность в 1942 году американец Николас Мейол.

В центре Крабовидной туманности находится очень необычный объект – нейтронная звезда, диаметром до 30 километров, вращающаяся с периодом 33 миллисекунды и испускающая импульсы волн в гамма- и радиодиапазонах (пульсар PSR B0531+21). Сложная форма туманности вызвана взаимодействием излучения этого пульсара с материалом, выброшенным самой звездой во время взрыва и перед ним. Новое исследование, благодаря использованию различных областей спектра, помогло выяснить ряд подробностей этого процесса.

Анализ полученного снимка опубликован в Astrophysical Journal, а препринт доступен на сайте arXiv.org.

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