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15 мая 2017, 11:48
Австралия биология животные

Инфекционный рак поражает наиболее сильных сумчатых дьяволов

Тасманийский дьявол
Тасманийский дьявол
James Stewart/Flickr

В исследовании, опубликованном в научном журнале Ecology Letters, рассказывается, что лицевой рак тасманийских сумчатых дьяволов поражает преимущественно наиболее сильных и репродуктивно успешных особей.

Лицевой рак сумчатых дьяволов (devil facial tumor disease, DFTD) – одно из четырех онкологических заболеваний, способных передаваться от организма к организму. Оно было обнаружено в 1996 году и с тех пор погубило почти 90% тасманийских сумчатых дьяволов. Правительству пришлось предпринять срочные меры, чтобы этот вид не исчез вовсе. Здоровые особи отлавливались и вывозились на изолированный остров, где создавалась «страховочная популяция». Среди дьяволов рак распространяется через укусы. Заболевшие животные погибают в течение полугода. Лишь недавно группа ученых сообщила об успешном испытании вакцины против лицевого рака.

Если обычно инфекционные болезни поражают старых, ослабленных или юных животных, то лицевой рак, как оказалось, чаще всего встречается у самых физически крепких тасманийских дьяволов. Исследователи, которыми руководил австралийский эколог Констанс Уэллс (Konstans Wells), связывают это с особенностями передачи болезни. Заражение происходит через укусы, а кусают друг друга дьяволы преимущественно в период спаривания, когда самцы соперничают из-за самок. Социально доминирующие крупные и сильные особи более активны в таких схватках.

Профессор Эндрю Сторфер (Andrew Storfer) из Университета штата Вашингтон говорит, что исследование также показало, что среди тасманийских дьяволов, возможно, может развиваться устойчивость к заболеванию. «Наши результаты демонстрируют недавнее снижение вероятности заражения дьяволов, что может указывать на некоторое развитие резистентности животных к опухоли», – говорит он.

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