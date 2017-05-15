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15 мая 2017, 15:09
биология биоразнообразие Израиль насекомые

В Израиле открыт новый вид дневных бабочек

Melitaea acentria
Melitaea acentria
V. Lukhtanov, doi: 10.3897/CompCytogen.v11i2.12370

Новый вид бабочек из рода шашечниц (Melitaea) был открыт на севере Израиля, сообщается в научном журнале Comparative Cytogenetics. Его обнаружил в ходе сравнения различных израильских бабочек профессор Владимир Александрович Лухтанов, работающий в Зоологическом институте РАН и на кафедрах энтомологии биологического факультета Санкт-Петербургского университета и Гарвардского университета.

Шашечницы распространены в теплом и умеренном поясе северного полушария Старого и Нового Света. Их насчитывается около девяти десятков видов, на территории бывшего СССР встречается не менее пятидести видов. Новый вид получил название шашечница ацентрия (Melitaea acentria) – по никнейму энтомолога Аси Новиковой, добывшей первые экземпляры нового вида. Также латинское прилагательное acentria отражает периферийное положение ареала данного вида по отношению к близкому виду шашечниц M. persea, распространенному от Малой Азии до гор Тянь-Шаня.

Melitaea acentria стала первым видом бабочек, открытым на территории Израиля за последние 109 лет. Как говорит Владимир Лухтанов, этих бабочек видели тысячи людей, их фотографировали туристы на горе Хермон, но, поскольку внешне они практически неотличимы от давно известной Melitaea persea, никто не догадывался, что это другой вид. Обнаружилось это только после изучения подробностей анатомического строения гениталий бабочек. А позже статус отдельного вида был подтвержден в ходе генетического исследования. Бабочка встречается в горах на высоте от 1730 до 2060 метров над уровнем моря. По предположению Владимира Лухтанова, новый вид возник в результате гибридизации между Melitaea persea и Melitaea didyma.

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