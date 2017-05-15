Древнюю змею назвали в честь дракона Зиланта из татарских сказаний

Найденная палеонтологами в штате Теннесси древняя змея была названа зилантофисом в честь крылатого змея Зиланта из татарского фольклора. По легенде, Зилант жил на горе на территории современной Казани, а потом поселился в водах озера Кабан, тоже расположенном в черте нынешнего города. У него было змеевидное тело, одна или две пары когтистых ног и крылья. Зилант изображен на гербе Казани и нескольких других городов Татарстана, а также на гербе Каширы.

Окаменевшие останки змеи были найдены докторантом Пенсильванского университета палеонтологом Стивеном Ясински (Steven Jasinski) и его коллегой Дэвидом Москато (David Moscato). Осматривая образцы окаменевших змеиных костей, они внезапно обнаружили несколько позвонков, оказавшихся непохожими на позвонки какого-либо вида современных или древних змей. По бокам позвонков имелись широкие крыловидные выступы, служившие для прикрепления мышц. Именно они заставили ученых вспомнить о крылатом змее Зиланте. Полное название, которое они дали новому виду, зилантофис Шуберта (Zilantophis schuberti) – дано в честь палеонтолога Блейна Шуберта (Blaine Schubert), который был учителем обоих авторов исследования.

Зилантофис был небольшой змеей размером 30 – 40 сантиметров. По словам Стивена Ясински, он жил около пяти миллионов лет назад. Он обитал в палой листве, возможно, в норах, и питался небольшими рыбками и насекомыми. Из-за своих небольших размеров зилантофис вряд ли мог справиться со средним грызуном. На основании деталей строения позвонков ученые предполагают, что среди современных видов наиболее близкие родственники зилантофиса – это крысиные змеи (род Pantherophis) и королевские змеи (Lampropeltis). Оба рода обитают в Северной и Центральной Америке.

Описание открытого вида опубликовал Journal of Herpetology.