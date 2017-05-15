Путин поддержал китайский проект «Один пояс - один путь»

Президент России Владимир Путин заявил об активной поддержке проекта «Один пояс — один путь», сообщает РИА Новости.

«Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и в высшей степени востребовано. Именно поэтому Россия не только поддерживает проект "Один пояс — один путь", но и будет активно участвовать в его реализации совместно с китайскими партнерами и, конечно, со всеми другими заинтересованными странами», — заявил Путин в ходе круглого стола во второй день форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Путин сказал, что задачи в рамках проекта, сформулированные председателем КНР Си Цзиньпином, являются масштабными, при этом непростыми в реализации. При этом он отметил, что создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой является актуальной и важной инициативой.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития «Один пояс — один путь», которая направлена на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Проект включает два ключевых направления развития: экономический пояс «Шелкового пути» и морской «Шелковый путь». Они подразумевают создание торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.