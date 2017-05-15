Путин отверг угрозу ракетного пуска КНДР для России

Президент России Владимир Путин, верховный главнокомандующий ВС РФ, прокомментировал недавний запуск КНДР баллистической ракеты, сообщает РИА Новости.

Напомним, 14 мая Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, впервые ракета достигла высоты 2 тысячи метров. В Белом доме заявили, что ракета упала менее чем в 100 км от российской территории на Дальнем Востоке, однако Минобороны РФ опровергло эти сообщения, подчеркнув отсутствие угрозы для России.

Владимир Путин подчеркнул, что сразу после пуска ему доложил о данном событии министр обороны РФ Сергей Шойгу, и отметил: «Непосредственно для нас этот пуск угрозы не представлял. Но это, конечно, провоцирует развитие конфликта, и ничего в этом хорошего нет».