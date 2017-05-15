Путин заявил о праве России контактировать с курдами в Сирии

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай отметил, что Москва считает себя вправе поддерживать рабочие контакты с курдами в Сирии, для того чтобы избежать возможных столкновений с российскими военными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Курдский фактор является реальным фактором в ситуации в Сирии. И курдские боевые формирования принимают участие в операциях против запрещенного в РФ "Исламского государства" и являются одними из наиболее боеспособных подразделений. Мы считаем себя вправе поддерживать с ними рабочие контакты хотя бы для того, чтобы избегать возможных столкновений и ситуаций, которые могли бы создавать трудности для наших военнослужащих», — цитирует агентство слова президента.

По словам Путина, вопрос контактов Москвы с сирийскими курдами обсуждался на его встрече в Сочи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Он высказывал свою озабоченность в этой связи, когда мы встречались с ним в Сочи. Я и ему сказал и вам могу сказать публично, здесь никакого секрета нет: мы, в отличие от других стран, не объявляем о поставках оружия курдским формированиям, да они и не нуждаются особо в наших поставках. У них есть другие источники получения этого оружия», – добавил Путин.