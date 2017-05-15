Росстандарт отзовет тысячи автомобилей Lada и Audi

«АвтоВАЗ» согласовал с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) отзыв около 5 тысяч машин Lada Granta Sport и Lada Kalina Sport. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Кроме того, запрос на отзыв 14 тысяч автомобилей Audi также подаст ООО «Фольксваген Групп Русс», которое является дилером этой марки в России.

По словам Мантурова, такие отзывные кампании не стоит воспринимать в негативном ключе, это лишь говорит об ответственности производителя и о его заинтересованности в сохранении длительных отношений с клиентами. «Отзывная кампания — не ущерб репутации», — заверил министр.

Глава ведомства также отметил, что к варианту отзыва прибегают не только производители автомобилей, например, в ближайшее время компания Panasonic планирует отозвать около 1200 своих планшетных компьютеров модели Toughpad, которые были произведены в период с 2013 по 2016 год.

«Государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого — не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак», — пояснил Денис Мантуров.