Аналитики ЦБ раскритиковали искусственное занижение курса рубля

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка выпустил аналитическую записку, в которой указывает: в политике слабой валюты, если применять ее в России, «больше минусов, чем плюсов», сообщает РБК.

По мнению экспертов ЦБ, искусственное занижение курса рубля несет четыре основных риска. Первая угроза — торможение роста производительности труда, поскольку слабая валюта поддерживает в основном трудоемкие, а не капиталоемкие отрасли, а трудоемкие отрасли характеризуются более низкой производительностью.

Второй потенциальной угрозой авторы записки называют низкий потенциал роста при появлении демографических ограничений. Он может возникнуть в трудоемких торгуемых отраслях (добыча сырья, металлургия, энергетика, химия, пищевая промышленность).

Третий спорный момент – ослабление национальной валюты может сопровождаться низким уровнем жизни, поскольку трудоемкие производства обычно размещают там, где труд дешевле.

Четвертый риск – потенциальный рост технологического отставания из-за попыток организации производства без применения последних технологий за счет сокращения зарплат и других издержек.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что важен не курс рубля, а стабильность национальной валюты, при этом регулирование курса нерыночными способами влечет за собой слишком много рисков.