Биржевой курс рубля растет к доллару и евро

Курс рубля при открытии торгов на Московской бирже вырос по отношению к доллару и евро.

Доллар стоил 56,54 рубля (-0,55 рубля). Евро стоил 61,91 рубля (-0,54 рубля).

Российская валюта растет на фоне повышения нефтяных котировок. На лондонской бирже ICE нефть марки Brent торгуется более чем по 51 доллару за баррель на фоне новостей о решении России и Саудовской Аравии продлить действие соглашения о сокращении объема нефтедобычи.