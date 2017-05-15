Госдуме предложили расширить право россиян на самооборону

В Государственную думу России поступил законопроект о расширении прав граждан на самооборону. Об этом сообщает НСН.

Законопроект внесён в Думу членом Совета Федерации от Владимирской области Антоном Беляковым. По словам сенатора, ситуация, когда граждане, спасающие свою жизнь и здоровье от преступников, становятся субъектами уголовного преследования, не является правильной. «В случае причинения вреда здоровью нападающего правоохранительные органы изначально начинают трактовать действия оборонявшегося лица как преступление. То есть рассматривают случившееся как угодно, но только не как необходимую оборону и даже не как её превышение», — заявил Беляков.

Документ предполагает внесение поправок в ст. 37 УК России, согласно которым будет исключён «преступный характер» самообороны. Кроме того, согласно инициативе Белякова превышением самообороны не будут считаться действия, направленные на защиту лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии.

Ранее члены Общественной палаты предложили исключить из уголовного законодательства понятие «превышение допустимой самообороны».