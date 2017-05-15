Приставы конфискуют Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла»

Официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по городу Москве Тимур Коробицын заявил, что столичные приставы возбудили исполнительное производство для конфискации автомобиля Mercedes Gelandewagen у сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, сообщает РИА Новости.

Помимо этого приставы взыщут с Шамсуарова штраф в 2,5 тысячи рублей за нарушение правил парковки.

Напомним, в мае 2016 года Шамсуаров и его друзья устроили уличную гонку с нарушением правил дорожного движения. «Золотая молодежь» игнорировала требования сотрудников полиции остановить автомобиль и несколько часов уходила от преследования. Все это Шамсуаров и его друзья транслировали в прямом эфире в интернете.

По данному делу суд назначил Шамсуарову и еще одному фигуранту, Виктору Ускову, наказание в виде обязательных работ.