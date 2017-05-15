Президент Microsoft обвинил в глобальной вирусной атаке ЦРУ и АНБ

Президент корпорации Microsoft Брэд Смит считает, что правительство США несет частичную ответственность за произошедшую на прошлой неделе массовую кибератаку. Об этом Смит написал в официальном блоге компании.

«Мы уже видели, как собранная ЦРУ [Центральное разведуправление США] информация об уязвимостях становилась известна благодаря WikiLeaks. И теперь украденные у АНБ [Агентство национальной безопасности] данные затронули пользователей по всему миру»,— написал Смит. По его мнению, эквивалентным примером стала бы кража ракет «Томагавк» у армии США.

Брэд Смит также считает, что американские власти должны сообщать об уязвимостях в системах безопасности разработчикам этих систем, чтобы они могли устранять проблемы и повышать защиту компьютерных сетей.

Ранее сообщалось, что создатели вируса WannaCry обновили программу-кибервымогатель. Обновленный вирус якобы способен обходить домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, который специалист компании Proofpoint Дэриен Хасс зарегистрировал, чтобы остановить распространение WannaCry. Вирус обращался к домену с таким именем и при отсутствии ответа продолжал заражать компьютеры. Специалисты считают, что обновленная версия вируса может начать масштабную атаку 15 мая.